Full fyr i enebolig i Hordaland

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.15 natt til onsdag. Det er full overtenning i huset, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Det var en nabo som varslet. Vi vet ikke ikke så mye ennå, annet enn at én person skal være hjemme, sier Ronald Drotningsvik, vaktkommandør i 110 Hordaland til BT.

Politiet sa først til NTB at to beboere ikke er gjort rede for, men brannvesenet opplyser til VG at det er en beboer ikke skal ha vært hjemme.

Politiet opplyser at det ikke er fare for spredning.

