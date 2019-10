En person er pågrepet i Snartemo-saken, ifølge NRK

innenriks

NRKs opplysninger er ikke bekreftet av politiet.

Politiet i Agder har innkalt til pressekonferanse om saken onsdag klokka 12.

Tidlig søndag morgen 2. juni ble en 28 år gammel fransk kvinne funnet død på en øde grusvei i Snartemo i Hægebostad kommune. En annen kvinne i 20-årene fra Litauen ble funnet hardt skadd.

Politiet mener at de to kvinnene ble påkjørt, noe også en foreløpig obduksjonsrapport har vist. Den skadde kvinnen har forklart at hun ikke husker noe av hendelsen.

De to kvinnene hadde vært på dugnad for festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området, men som ble avlyst og deretter flyttet til Kvinesdal på grunn av det som skjedde.

– Alt jeg har å si nå er at jeg er glad for at politiet ser ut til å ha hatt en utvikling i saken, sier bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen.

Etterforskningsleder Hellek Rue i Agder politidistrikt ønsker ikke å kommentere opplysningene før pressekonferansen.

En rekke personer er avhørt, og politiet har også beslaglagt flere kjøretøy i området. Senest i slutten av august beslagla politiet ytterligere en bil etter et tips.

Politiet har flere ganger bedt bilføreren om å melde seg, men uten resultat.