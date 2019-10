Jan Erik Iversen nektet straffskyld for utpressing av Røkke

innenriks

I dus grønn genser og blå skjorte og tyggende på en tyggegummi sa den tiltalte 62-åringen med høy stemme til det fulltallige pressekorpset : – Ingen tar bilder av meg!

Etter noen minutter snudde han seg mot inngangsdøra til rettssalen, pekte og utbrøt: – Og Røkke kommer der!

Da dommerfullmektig Ingvild Hachvaag Andersen ville vite hvilket yrke han hadde, svarte han: – Profesjonell gambler.

Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Finansmannen og mangemilliardæren skal ifølge kjøreplanen for den fire dager lange rettssaken vitne klokka 13 tirsdag.

Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke er stevnet som vitne på vegne av tiltalte og vil forklare seg på telefon fra USA torsdag.

(©NTB)