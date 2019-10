16-åring siktet for drapsforsøk – nekter skyld etter knivstikking

innenriks

Den 16 år gamle gutten satt i flere politiavhør sammen med sin forsvarer store deler av mandagen.

– Han erkjenner ikke det han er siktet for, sier advokat Bjørn Rudjord til NTB sent mandag kveld.

Politiet vil under fengslingsmøtet i Oslo tingrett klokka 13 tirsdag be om at gutten varetektsfengsles i to uker. De frykter at han skal ødelegge bevis i den innledende fasen av etterforskningen.

Politiadvokat Ingrid Hæren i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at politiet bruker store ressurser på etterforskningen, blant annet for å finne et motiv.

Stukket i ryggen

– Vi utelukker ikke at det blir flere pågripelser i saken, sier Hæren.

Mandag morgen hadde politiet ennå ikke funnet kniven som skal ha blitt brukt. Leiligheten der pågripelsen fant sted er gjennomgått.

18-åringen ble stukket i ryggen. Ifølge politiet hadde han kritiske skader, men etter operasjon er han utenfor livsfare.

Varslet selv politiet

Knivstikkingen fant sted utendørs i 19.30-tiden søndag. Den skadde varslet selv politiet om hendelsen fra en leilighet han hadde kommet seg inn i. Han var ikke ved bevissthet da han ble lagt inn i ambulansen og kjørt til Ullevål sykehus.

16-åringen ble pågrepet nær ti timer etter at politiet først meldte om hendelsen rett før klokka 20 søndag. Pågripelsen skjedde på Årvoll, noen kilometer fra Veitvet.

– Vi fikk opplysninger og tok noen taktiske etterforskningsskritt som gjorde at vi til slutt kunne pågripe ham. Han er en tidligere kjenning av oss, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

