Dovrebanen gjenåpnet etter brann

innenriks

Ved 10-tiden søndag formiddag meldte politiet at Dovrebanen var gjenåpnet for trafikk etter at det hadde brent i en undergang som gikk under jernbanesporet.

Politiet og brannvesenet mottok melding om brannen ved 9-tiden, og var raskt på stedet. Det var ikke fare for spredning, men all trafikk ble stanset mens slukkearbeidet pågikk.

Operasjonsleder Roger Nomeland i Trøndelag politidistrikt opplyste til NTB at det brant i vegetasjonen rundt jernbanen.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, opplyser operasjonslederen.

Politiet oppretter sak.

(©NTB)