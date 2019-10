Amnesty: -Verden vil ikke glemme drapet på Khashoggi

innenriks

Den regimekritiske journalisten var bosatt i USA, men ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for ett år siden. Saudi-Arabias kronprins sier i et intervju med «60 Minutes» at han tar «fullt ansvar» for drapet, men nekter for å ha beordret det.

– Saudiarabiske myndigheter har løyet fra dag én. De har løyet på forskjellige måter. Nå har de påtatt seg en form for skyld uten egentlig å gi noen bevis for hva som skjedde med Jamal Khashoggi eller en gang å vise hvor liket hans ligger, sier generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge til NRK.

Tok ansvar

I intervjuet kaller kronprins Mohammed bin Salman drapet for en «avskyelig forbrytelse».

– Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndigheter, sier han.

CIA mener at bin Salman personlig beordret drapet på Khashoggi, og en FN-ekspert har bedt om at hans mulige rolle etterforskes.

Med denne kunngjøringen hevder Amnesty at kronprinsen forsøker å komme kritikken på ettårsmarkeringer i mediene og blant aktivister i forkjøpet.

Hvite drakter

I Oslo hadde demonstrantene kledd seg ut som drapsetterforskere i hvite drakter og satte opp politibånd og illuderte kriminalteknisk åstedsgransking.

– Det vi er opptatt av, er at denne saken ikke glemmes. Myndighetene i Saudi-Arabia skal vite at det er folk som husker det som skjedde, og som krever rettferdighet for Jamal Khashoggi, sier Egenæs.

Minst elleve personer er stilt for retten for drapet på Khashoggi, og for fem av dem er det lagt ned påstand om dødsstraff.

Khashoggi var på konsulatet for å hente dokumenter som han trengte i forbindelse med en skilsmisse og et nytt ekteskap. Etter drapet ble liket etter alt å dømme partert og fraktet ut av konsulatet, men levningene er ikke funnet.

