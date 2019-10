Kommuner kan nå søke om penger til kjøkken på sykehjem

innenriks

Tilskuddsordningen ble presentert tirsdag 1. oktober, som er den internasjonale eldredagen.

– For mange eldre er maten et av høydepunktene i løpet av dagen. Jeg ønsker derfor at flere eldre skal få servert sunn, god og hjemmelaget mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Tilskuddsordningen gjelder renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale produksjonskjøkken ved sykehjem og omsorgsboliger. Staten tar 60 prosent av kostnadene. Samlet tilskuddsramme for perioden 2019-2023 er på 400 millioner.

– Mange eldre er underernært. Da er det svært viktig at maten som serveres, smaker godt og at det er en koselig ramme rundt måltidet. Ved å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmet kan beboerne få bedre matlyst og få servert mat de faktisk har lyst på, sier Listhaug.

Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken.

