Kommisjon vil slå sammen tingretter, Harstad kan bli større

Det er Adresseavisen som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Ifølge avisa iTromsø foreslås det i nord å slå sammen:

Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett med Alta som nytt hovedrettssted .

Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Harstad Tidende har tirsdag et intervju med ordfører Kari-Anne Opsal der hun frykter at Harstad skal miste tingretten, og hun varsler kamp for å hindre at det skjer. Nå kan det vise seg at frykten er ubegrunnet. Kommisjonen legger frem sin rapport tirsdag.

