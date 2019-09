Politiet: Skudd i Bærum var stein

innenriks

Politiet varslet om hendelsen klokka 3.38 natt til lørdag. Flere vitner og dørvaktene ved utestedet Sir James i Sandvika hadde ved 3.15-tiden meldt fra om at en mann hadde avfyrt et skudd mot stedet og siden løpt vekk.

Det er funnet et hull i et vindu som støtter opplysningene om at et skudd er avfyrt, opplyste politiet først.

Ved 4.25-tiden opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen at de undersøker muligheten for at det kan ha dreid seg om en stein som ble kastet og ikke et skudd. Opplysningen ble bekreftet en snau halvtime senere.

– Ikke noe skudd

– Politiet har søkt i området og tatt forklaring fra vitner. Det er også gjennomført en åstedsundersøkelse hvor det med stor grad av sikkerhet ble klart at hullet i glasset er laget av en stor stein, og at det ikke er avfyrt noe skudd. Politiet vil likevel etterforske hendelsen, opplyser Oslo politidistrikt.

De som var inne på utestedet trodde uansett at de ble skutt mot og reagerte deretter. Politiet ble på samme tid oppringt fra mange på stedet.

– Folk søkte tilflukt og ble redde. Nå blir de ivaretatt på beste måte og politiet på stedet snakker med dem for å få et bilde av hva som har skjedd, fortalte operasjonslederen til NTB ved 3.40-tiden.

Signalement

Politiet opplyste at de leter etter en mann på om lag 160 centimeter, med litt skjegg på haken og med en blå Adidas-jakke og olabukser. Flere patruljer lette etter mannen i området.

– Det er ikke kjent om gjerningsmannen var inne på Sir James først, men han kan ha vært en gjest. Etter hva vi vet var han på utsiden og forlot stedet umiddelbart etterpå, sier Gulbrandsen.

Politiet jobbet også med kriminaltekniske undersøkelser natt til lørdag.

(©NTB)