Ambulanse ble angrepet av russ på Stord

Politiet opplyser at ambulansen var blitt tilkalt til et samfunnshus på Stord der nærmere 200 russ hadde fest lørdag kveld. Da den kom fram opplevde personellet at flere av de overstadig berusede ungdommene ble nærgående.

– Politiet har rykket ut til en russefest på Litlabø som hadde kommet ut av kontroll. Mange berusede ungdommer på stedet. En ambulanse som var på stedet hadde blitt angrepet av flere av ungdommene, meldte politiet om hendelsen.

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at ingen personer kom til skade, men at ambulansepersonellet var kommet til stedet for et oppdrag og at de ble hindret i dette.

– Situasjonen ble ubehagelig for dem, sier Ragnhildstveit.

Politiet valgte å avslutte festen og sendte deltakerne hjem.

