Ingen sykehusstreik etter enighet i mekling

Partene kom til enighet om en løsning i tråd med normen fra frontfaget, som også er det øvrige sykehusansatte har fått i årets lønnsoppgjør, skriver Spekter i en pressemelding natt til tirsdag.

– Vi er fornøyd med at vi med riksmeklerens hjelp kom fram til en løsning med SAN/NITO, slik at det ikke blir streik i sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

112 ingeniører, radiografer, farmasøyter og jordmødre var varslet tatt ut i streik fra tirsdag morgen om ikke SAN Helse og Spekter kom til enighet hos Riksmekleren.

Uenigheten har handlet om lønnstillegg for NITO-medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal. Arbeidstakerorganisasjonene mente at deres medlemmer har tapt penger over tid.

