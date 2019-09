Reisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg

innenriks

– I tett samarbeid med Ving har vi kontroll på hvor folk oppholder seg. Vi har konkursrutiner og beredskapsplaner knyttet til hendelser som dette, sier Viitala til NTB.

Ved konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på deres nettsider ved å legge fram reisedokumenter og kvittering på betalt reise.

Viitala oppfordrer alle Ving-reisende til å forholde seg til dem via epost gjennom dagen.

– All informasjon kommer på våre nettsider. Konkursen rammer svært mange, og det er mye ryddigere at alle forholder seg til epost, som vi har rutiner for, sier han.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook.

Litt over klokken 3 natt til mandag opplyste Thomas Cook på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen. Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.

