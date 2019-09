Oslo Børs falt 0,8 prosent

innenriks

Thin Film Electronics økte mest blant de store selskapene, med en kursvekst på 42 prosent. Tomra Systems gjorde det dårligst, med en kursnedgang på 3 prosent.

Energisektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 1,1 prosent. Sjømatsektoren markerte seg på den positive siden med en økning på 0,8 prosent.

Prisen på nordsjøolje sank med 96 cent til 63,97 dollar per fat mandag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 58,43 dollar. Det er en oppgang på 67 cent.

Mandag svekket kronen seg med 0,3 prosent mot euro. 1 euro koster nå 9,97 kroner. Kronen svekket seg med 0,7 prosent mot amerikanske dollar, og det innebærer at 1 dollar koster 9,08 kroner.

I det amerikanske markedet var den toneangivende indeksen Standard & Poor 500 i den tidlige handelen opp 0,05 prosent, mens Dow Jones hadde klatret 0,1 prosent.

De viktigste børsene i Europa hadde en dårlig dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 1,1 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris også gikk ned 1,1 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å falle 0,2 prosent.

I Asia var børsen i Tokyo stengt mandag. Hang Seng-indeksen i Hongkong endte med en nedgang på 0,8 prosent.

