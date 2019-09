Nytt styre går inn for kutt i bompengene i Stavanger

innenriks

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt som nå er kommet til enighet om hvordan Stavanger skal styres de kommende fire årene.

Samarbeidet setter sluttstrek for 24 år med Høyre-styre i oljebyen, og det har overrasket at bompengelisten i Stavanger har valgt å samarbeide mot venstre.

Den nye koalisjonen har nå lagt fram sin politiske plattform. Der kommer det fram at Stavanger skal redusere utslippene av klimagasser med 80 prosent innen 2030. De seks partiene vil innføre et eget klimabudsjett og klimaregnskap for å holde styr på utviklingen.

Det nye flertallet gjør det også klart at cruiseskipene skal ut av Vågen, og at antall årlige anløp skal ned.

I plattformen skriver de videre at bilistene har fått en «uforholdsmessig stor del av regningen» med dagens bymiljøpakke. De går derfor inn for å fjerne bompengene på kveld og natt og i deler av helgen. Samtidig skal antall makspasseringer i bomringen reduseres.

Ordførervervet går til Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun.

