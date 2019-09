Medier: PST vil at Waras samboer tiltales etter paragraf om angrep mot statsmakten

innenriks

Innstillingen ble oversendt mandag, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Twitter. Nå skal påtalemyndigheten avgjøre om det skal tas ut tiltale mot Bertheussen og hva en tiltale i så fall skal inneholde, eller om saken skal henlegges.

Det er ikke kjent hva PSTs innstilling går ut på, men flere medier som Nettavisen, NRK, Aftenpostenog Filter Nyheter, skriver at de har kilder som opplyser at PST har innstilt på å tiltale Bertheussen. Innstillingen skal omfatte flere lovanvendelser og flere straffbare forhold.

– Helt ukjent

– Det er helt ukjent for meg, og at PST har blitt en usikkerhetstjeneste som lekker til Nettavisen, håper jeg ikke. Det vil være svært uheldig for tjenestens tillit, skriver Laila Anita Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, i en SMS til NTB tidligere mandag.

Ifølge Filter Nyheter og NRK omfatter innstillingen blant annet paragraf 115 i straffeloven, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Strafferammen er inntil ti års fengsel.

Overfor NRK reagerer forsvarer Elden på opplysningene om siktelser etter nye paragrafer, og han viser til at de skal ha beskjed straks dersom det skjer.

Riksadvokaten avgjør

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NRK at de har mottatt saken fra PST.

– I de neste ukene vil vi gjennomgå saken og ta stilling til vårt syn på påtalespørsmålet. I denne saken er det Riksadvokaten som vil ta endelig stilling til påtalespørsmålet, sier Formo.

Riksadvokaten tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene i Norge.

Overfor Aftenposten sier Formo at hun ikke kan begrunne hvorfor det er Riksadvokaten og ikke Det nasjonale statsadvokatembetet som skal avgjøre hvorvidt Bertheussen tiltales eller ikke. Hun kan heller ikke si når statsadvokatembetet venter å sende sin innstilling til Riksadvokaten.

Siktet for å ha tent på bil

Laila Anita Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister da det ble kjent at samboeren var siktet. Hun fikk også status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig.

Bertheussen erkjenner ikke straffskyld.