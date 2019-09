To menn reddet fra synkende seilbåt i Rogaland

innenriks

– De fremstår som uskadd, men har vært veldig redde selvfølgelig, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til VG.

Da hadde redningshelikopter, ambulansebåt, politibåt og andre fartøyer deltatt i redningsaksjonen: «En seilbåt med to personer om bord er i ferd med å gå ned, like vest for Mortavika. Redningshelikopter er på stedet. Politibåten er på vei», skrev politiet på Twitter.

Relativt kort tid etterpå kunne operasjonssentralen melde at de to mennene om bord tilsynelatende var i god behold, og at brannvesenet forsøkte å få lenset båten for vann.

Båten har gått på et skjær, men det ble ikke oppdaget før båten begynte å ta inn vann, opplyser politiet.

