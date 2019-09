Negotia: Partene står langt fra hverandre

innenriks

Tirsdag gikk 352 ansatte i Felleskjøpet Agri ut i streik etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren.

Streiken stanser blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet i Felleskjøpet er i streik.

I et forsøk på få slutt på streiken foreslo Felleskjøpet Agri torsdag å videreføre noen rettigheter for de ansatte, men Negotia mente tilbudet ikke var godt nok.

Langt fra hverandre

Felleskjøpet Agri mener at de på grunn av stans i arbeidet på kraftfôrfabrikken på Kambo fra mandag vil mangle rundt 500 tonn kraftfôr til kylling og gris hver dag. De er bekymret for konsekvensene streiken kan få for dyrevelferden.

I helgen er det ikke avtalt noe for å komme nærmere en løsning i konflikten, opplyser rådgiver Anne Lene Gabrielsen i Negotia til NTB.

– Partene står langt fra hverandre, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter bekrefter dette.

– Det skjer ingenting, og er ingen kontakt mellom partene nå, skriver hun i en SMS til NTB.

Krever 11,5 prosent

Negotia mener Felleskjøpet Agri i sitt tilbud ikke var i nærheten av å innfri deres krav om å beholde rettigheter som de allerede har, når Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO Mat og Drikke i 2020.

Spekter valgte før helgen å stevne Negotia for Arbeidsretten på grunn av streiken, som de mener er ulovlig siden det kun skal forhandles om lønn i et mellomoppgjør.

Negotia mener på sin side at de bare har krevd kroner og øre i mellomoppgjøret.

YS-forbundet krever i mellomoppgjøret en ramme på 11,5 prosent for å kompensere for et mulig bortfall av rettigheter ved bedriftens overgang til NHO. I Felleskjøpet Agris tilbud ble det foreslått å gjennomføre et lønnsoppgjør på 3,2 prosent.

