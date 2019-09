Fengselsbygg totalskadd i Valdres

innenriks

Brannen startet trolig i ventilasjonsanlegget i arbeidshallen som brukes til treindustri.

– Vi har ingen grunn til å tro at brannen er påsatt, sier kommunikasjonsdirektør Ann Kristin Salbuvik i Kriminalomsorgsdirektoratet til NTB.

Politiet vil likevel undersøke årsaksforholdet på vanlig måte.

Brannen startet i 20-tiden fredag kveld. Brannvesenet hadde lenge en krevende situasjon med slukking på grunn av kraftig vind. Kriminalomsorgen meldte ved midnatt natt til lørdag at 20 innsatte ville bli evakuert til et nærliggende hotell på Slidreøya i Valdres.

– Brannvesenet fikk raskere kontroll på brannen enn først antatt. Samtidig var ikke den giftige røyken så bekymringsfull som vi fryktet. De innsatte ble derfor ikke evakuerte likevel, sier Salbuvik.

Hun understreker at Vestoppland fengsel avdeling Valdres er et lavrisikofengsel, og at evakueringen derfor ikke ville medført en sikkerhetsrisiko.

