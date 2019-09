20 innsatte evakuert etter fengselsbrann

innenriks

Brannen har trolig startet i ventilasjonsanlegget, og det sprer seg giftig røyk på stedet. I tillegg er det kraftig vind, opplyser kommunikasjonssjef Ann Kristin Salbuvik ved Kriminalomsorgen til NTB like før midnatt.

De rundt 20 innsatte er evakuert til et nærliggende hotell på øya der fengselet ligger.

– Vi er veldig glade for at ingen ble skadd når noe slikt først oppsto. Nå er det viktig å ta hånd om alle innsatte og ansatte, sier Salbuvik.

Hun tilføyer at det er snakk om et lavrisikofengsel, og at evakueringen derfor ikke medfører en sikkerhetsrisiko.

Brannvesenet har kontroll på brannen. Det vil lørdag morgen bli gjort nye vurderinger for å se om de innsatte kan flytte tilbake.

Til VG sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt at bygget sannsynligvis går tapt.

