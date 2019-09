Nye regler for slanking og kosmetikk på Instagram

innenriks

Facebook, som eier Instagram, oppdaterer retningslinjene for deling av visse typer innhold relatert til slanking og kosmetikk.

Innlegg på Instagram som promoterer bruken av visse slankeprodukter eller kosmetiske inngrep, som i tillegg inneholder et kjøpeinsentiv, vil bli begrenset. Ungdom under 18 år skal altså ikke få opp urealistiske «bli tynn raskt»-kampanjer i sin feed. Enkelte innlegg vil også bli fjernet. De nye reglene vil også gjelde for Facebook.

Selskapet opplyser at de iverksetter ekstra tiltak for å hanskes med en økende trend med påvirkende markedsføring.

Lederen for Instagrams retningslinjer, Emma Collins, understreker at de ønsker at Instagram skal være et positivt sted for alle som bruker det. Hun sier de nye reglene er en del av et pågående arbeid for å redusere presset mange kan føle som et resultat av sosiale medier.

– Vi har rådført oss med eksterne eksperter, deriblant dr. Ysabel Gerrard i Storbritannia, for å forsikre oss om at alle tiltak for å begrense og fjerne dette innholdet vil ha en positiv innvirkning på vårt nettsamfunn med over 1 milliard brukere over hele verden. Samtidig skal vi sikre at Instagram forblir en plattform for uttrykk og diskusjon, sier Collins i en pressemelding.

Brukerne av plattformen kan i løpet av de kommende ukene kunne rapportere innhold de føler bryter med disse retningslinjene.

