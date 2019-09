Lærer tiltalt for intimt forhold til elev

innenriks

Tirsdag forklarte jenta seg i Bergen tingrett. Forholdet mellom de to skal ha pågått over flere måneder i 2017, skriver Bergensavisen.

Ifølge tiltalen hadde læreren i slutten av 30-årene flere ganger seksuell omgang med en elev på den videregående skolen der han jobbet. Jenta var på det tidspunktet 17 år. Mannen var ansatt i en hundre prosent vikarstilling på den videregående skolen der jenta var elev.

– Han fikk meg til å føle meg intelligent og flink, sa hun i retten.

17-åringen fortalte i retten om gjentatte forsøk på å avslutte forholdet med den gifte læreren.

Politiet ble kjent med saken i oktober 2017, etter at de ble varslet av Hordaland fylkeskommune. Læreren var da sagt opp fra sin stilling. I første politiavhør nektet læreren for at han hadde hatt seksuell omgang med 17-åringen, men i siste avhør snudde han og innrømmet at de hadde hatt sex.

Likevel nekter mannen straffskyld.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han var ikke hennes lærer i den perioden forholdet mellom dem varte, sier hans forsvarer Rolf Knudsen.

Strafferammen for forholdene mannen er tiltalt for, er fengsel i inntil seks år. Han risikerer også å bli fratatt retten til å jobbe som lærer.

(©NTB)