Politiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes

Hendelsen fant sted klokken 19 lørdag kveld ved Rutebilstasjonen i Sandnes sentrum.

To menn i 20-årene ble pågrepet av politiet én time senere. Den ene er siktet for drapsforsøk og den andre for medvirkning til kroppsskade. Den 16 år gamle gutten ble ført til sykehus med alvorlige skader.

– På en video av hendelsen ser vi tydelig at det er andre personer i nærheten da knivstikkingen skjer. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som kan ha opplysninger som er interessante for politiet i denne saken, sier politiadvokat Cathrine Tanberg.

Politiet ber eventuelle vitner ta kontakt på telefon 02800.

Mannen som er siktet for drapsforsøk, ble fremstilt for fengsling tirsdag denne uken. Han har erkjent knivstikkingen, men sa i retten at han ikke hadde til hensikt å drepe. Den andre mannen er løslatt.

