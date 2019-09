Pensjonistforbundet reagerer sterkt på at regjeringen vil kutte i alderspensjon

innenriks

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Det behovsprøvde forsørgertillegget koster staten rundt 100 millioner koner i året, skriver Dagens Næringsliv. Nesten alle de 2.500 mottakerne er menn. En tredel av utbetalingene havner i utlandet og de største mottakerlandene er Thailand og Filippinene, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

– Det å få forsørgertillegg for kvinner i yrkesaktiv alder, mener jeg er ganske avleggs. Dette er en ordning som rett og lett har overlevd seg selv, sier Hauglie.

– Pensjonist med kone på 25 år

Forslaget sendes på høring tirsdag og er et av flere tiltak i en sparepakke fra regjeringen for å kutte pensjonskostnader.

– Blant ekstremtilfellene er en 73 år gammel pensjonist som får 30.000 kroner for ti barn. Den eldste mottakeren er 90. Og det er en annen pensjonist som får forsørgertillegg for kone på 25 år, sier statsråden.

Hauglie presiserer at disse tilfellene ikke er representative.

– Økt barnefattigdom

Ifølge Pensjonistforbundet fremmer regjeringen to forslag om kutt i pensjonen til alderspensjonister.

Det første forslaget rammer alderspensjonister som forsørger ektefelle eller har barn under 18 år. Regjeringen foreslår å fjerne dagens ektefelletillegg og barnetillegg.

- Dette forslaget rammer barn hvor forsørgeren allerede har en lavere inntekt som alderspensjonist. Vi frykter at forslaget kan lede til økt barnefattigdom, sier leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

– Rammer uføre

Det andre forslaget er å redusere folketrygdens alderspensjon til uføre.

Ifølge Pensjonistforbundet foreslår regjeringen at skjermingsordningen, som ble innført for uføre med pensjonsreformen, ikke skal videreføres for årskullene født i 1954 og senere.

Skjermingsordningen er ment å sikre at uføre ikke rammes fullt ut av levealdersjusteringen av alderspensjonen, siden de ikke har mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lengre, slik arbeidsføre har.

For 1951-kullet var det gjennomsnittlige årlige skjermingstillegget på 4.600 kroner.

Ett av Pensjonistforbundets krav i trygdedrøftingene i mai var at de uføre fortsatt måtte skjermes mot levealdersjusteringen ved overgangen til alderspensjon. Pensjonistforbundet reagerer sterkt på at regjeringen nå vil kutte i alderspensjonen til uføre.

- Velferdssystemet skal gi en forsikring mot at økonomien blir vesentlig forverret for dem som ikke har helse til å stå i arbeid. Dette forslaget er usosialt og rammer uføre som allerede er i en dårlig økonomisk situasjon, sier Davidsen til forbundets egen nettside.

- At regjeringen ønsker å gjennomføre slike kutt for sårbare grupper, samtidig som oljefondet nærmer seg 10.000 milliarder kroner, er uforståelig, avslutter Davidsen.