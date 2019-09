innenriks

VG+ har en kraftig økning, hvilket gjør avisa totalt sett nesten like stor som Aftenposten samlet.

Det viser tall som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) la fram onsdag.

– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

