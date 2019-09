Oljeprisen fortsetter oppover – trekker med seg børsen

innenriks

Prisen for et fat nordsjøolje hadde steget med rundt 1 prosent da børsen åpnet for handel tirsdag morgen. Det betyr at nordsjøoljen nå ligger rundt 14 prosent over nivået den lå på før to oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia ble angrepet natt til lørdag.

Amerikansk lettolje endte mandagen med markant oppgang, på 14,7 prosent.

Likevel er det mye som tyder på at oljefeberen er i ferd med å avta noe. Prisene øker svakt tirsdag morgen, og den oljesensitive hovedindeksen på Oslo Børs hadde en nokså nøytral utvikling. Etter en halvtimes handel var fire av de ti aksjene med høyest verdistigning oljerelaterte – som PGS (+4,9 prosent), Aker BP (+2,1), DNO (+1,7) og Equinor (+1,4).

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

