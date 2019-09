Juks avdekket ved bilverksted i Sandefjord – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake

innenriks

Statens vegvesen har avdekket at en ansatt ved et verksted har godkjent et stort antall kjøretøy uten at verkstedet er sikre på om disse kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.

Godkjenningene av disse bilene er derfor å anse som ugyldige, og de trekkes tilbake.

– Vi har hatt tett dialog med virksomhetens eier. Det var han som oppdaget dette selv og meldte fra, sier seksjonsleder Einar Eskilt ved tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region Sør til NTB.

Vurderer politianmeldelse

Statens vegvesen har gjennomgått verkstedets regnskapssystemer. Verkstedet kan ikke være sikre på om disse bilene faktisk har vært inne til kontroll.

– Vi vurderer å politianmelde kontrolløren. Han har misbrukt sin tillit til oss. Vi må også se om vi skal reagere mot virksomheten. Det er krav til kvalitetssystemer for å unngå misbruk, forklarer Eskilt.

Tirsdag sendes det ut 170 forhåndsvarsler om tilbakekalling av EU-godkjenningen. Disse bileierne får frist til slutten av oktober med å få gjennomført ny EU-kontroll. Det dreier seg om biler som skulle ha vært kontrollert på det aktuelle verkstedet i perioden mellom 1. januar og 1. september i år.

– Bruk godkjente verksteder

Statens vegvesen har også tidligere avdekket lignende forhold, blant annet i Oslo, Tønsberg og Hønefoss.

– Det er viktig at man bruker verksteder som er godkjent. Det er krav til godkjenning av kontrollorganet og kontrollører, sier Eskilt.

Personbiler med maks totalvekt under 7.500 kilo må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.

Statens vegvesen gjennomfører ikke EU-kontroller, men godkjenner og kontrollerer de verkstedene som har lov til å utføre dem.

EU-kontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser. I miljødelen måles støy og avgasser.

(©NTB)