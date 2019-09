Grande: Frps ordbruk er forkastelig

innenriks

– Jeg synes ikke det er gode ord å bruke. Problemet er at nå handler debatten om Venstres ordbruk, ikke Frps ordbruk. Deres ordbruk var helt forkastelig og den måtte vi ta avstand fra, sier Venstre-lederen til VG.

Hun sier også at det er uaktuelt for henne å be om unnskyldning for uttalelsene, dersom Frp skulle kreve det.

I en kronikk i Aftenposten tirsdag gjentok Venstre-profilen Abid Raja anklagene om at Frp-toppene driver med «brun propaganda», noe som har ført til en tilspissing i ordkrigen mellom Frp og Venstre. I kronikken kritiserer Raja spesielt at Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

– Har ikke satt hakekors på Frp

– Jeg synes Frp har brukt en retorikk i denne valgkampen som de må tåle debatt om. Men jeg er lei av at det handler om Venstres ordbruk, ikke Frps, sier Grande.

Per-Willy Amundsen (Frp) sa mandag til TV 2 at «dersom Venstre mener at Frp er et brunt parti, og setter hakekors på oss, så kan jeg ikke fatte at de ønsker å sitte i regjering sammen med oss».

– Vi har aldri satt hakekors på Frp. Hvis Per-Willy Amundsen vil at vi skal lete etter gamle uttalelser, har jeg nok å ta av. Jeg forholder meg til Siv, svarer Grande.

Ba ikke Raja roe seg

Hun avviser samtidig at hun har bedt Raja om å roe seg ned, noe kilder i Venstre har sagt til Dagbladet.

– Nei, det har jeg ikke. Hvis han har fått den beskjeden, har han fått den av andre enn meg, sier hun.

Raja avviser at han er bedt om å roe seg.

– INGEN i Venstre har bedt meg roe meg ned!, tvitrer han.

(©NTB)