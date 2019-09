Långiverne sa ja til Norwegians gjeldsplan

innenriks

Forslaget fikk det nødvendig flertallet, opplyser flyselskapet i en børsmelding.

– Vi er glade for obligasjonseiernes avgjørelse om å endre obligasjonene. Det gir oss økt finansielt spillerom framover. Vi mener at det viser tro på vår strategi og støtter de viktige tiltakene som Norwegian gjør for å gjenoppnå lønnsomhet, sier Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef.

Ifølge konsernsjefen er selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliarder kroner i 2019.

Norwegian har slitt med å betale tilbake to obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner. Deler av lånet forfaller allerede i desember.

Flyselskapet ba nylig om å få utsette forfallet av lånet med to år, i bytte mot at långiverne får sikkerhet i selskapets landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

For de to usikre obligasjonslånene, omtalt som NAS07 og NAS08, ble flertallet henholdsvis 89,8 og 99,64 prosent.