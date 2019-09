Seks skadd i kollisjon i Nannestad

innenriks

Ulykken ble varslet til politiet klokka 21.04 torsdag kveld.

Politiet opplyste innledningsvis at en av personene er kritisk skadd, men sier at Ullevål sykehus oppgir at de behandler to personer for alvorlige skader.

De resterende fire har blitt sendt til Akershus universitetssykehus. Tre av dem skal være alvorlig skadd, mens den fjerde slapp unna med lettere skader.

Det var tre personer i hver av bilene. Alle nødetatene rykket ut til stedet, inkludert to ambulansehelikoptre. Brannvesenet jobbet med å frigjøre en person som satt fastklemt. Veien ble stengt for all trafikk etter ulykken.

– Det er en død elg på stedet. Vi har ingen andre nye opplysninger om mulig årsak til ulykken. Politiet skal snart avslutte på stedet, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

