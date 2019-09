Politiet: Mann i 30-årene siktet for drap etter dødsvold på Vinstra

innenriks

Den siktede mannen var opprinnelig siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død i en bolig på Vinstra i Oppland. Etterforskningen siden pågripelsen 15. august har gitt politiet holdepunkter for å mistenke at mannen døde som følge av kvelning.

– Etterforskningen har så langt vært omfattende, med blant annet henblikk på å forsøke å avklare motiv, uten at politiet per i dag kan gi noe fullgodt svar. Siktede har så langt ikke kunnet kaste nevneverdig lys over hendelsesforløpet på grunn av blant manglende hukommelse, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Offeret og mistenkte var naboer. Den siktede mannen ble fredag varetektsfengslet i ytterligere fire uker.