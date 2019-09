Orderud-dømte Lars Grønnerød er død

innenriks

Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Han ble løslatt i 2013.

– Det er forferdelig trist. Jeg har hatt jevnlig kontakt med Lars på telefon og sosiale medier helt fram til nå, sier advokat Steinar Wiik Sørvik, som var Grønnerøds forsvarer under Orderud-rettssaken, til avisa.

– Familien bekrefter at Lars er gått bort. Familien er i dyp sorg. Dette er et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette, sier familien i en uttalelse til Dagbladet.

Drapene på Orderud gård i Sørumsand skjedde natt til pinseaften 22. mai 1999. Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble skutt og drept i kårboligen på gården.

– En trist nyhet

Per og Veronica Orderud begjærte drapssaken gjenopptatt i fjor. Gjenopptakelseskommisjonen tar sikte på å komme fram til en avgjørelse i 2020.

Privatetterforsker Tore Sandberg har bistått ekteparet med å få gjenopptatt saken. Han sier til VG at Grønnerøds bortgang er en trist nyhet.

– Det er altfor tidlig. I hvilken grad det påvirker gjenopptakelsen av saken til Per og Veronica er jeg i tvil om, men det er klart at Grønnerød og hans rolle er jo en integrert del av begjæringen. Jeg har i detalj gått gjennom et antall biter av hans rolle, sier Sandberg.

Ukjent forklaring

For ti år siden ble påstander fremsatt av Grønnerød i 2004 sendt til kommisjonen. Der hevder han at det bare er Kristin Kirkemo som kjenner sannheten om Orderud-drapene.

I forklaringen hevder Grønnerød blant annet at han aldri overleverte noen revolver til Per Orderud rett før drapet, men at det var Kristin Kirkemo som ba ham si dette. Han hevder også at Kirkemo «sto bak drapene».

I forklaringen sier Grønnerød videre at han aldri fortalte sannheten om drapene fordi han var forelsket i Kirkemo og ønsket å beskytte henne.