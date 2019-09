Flere til sykehus etter ulykke på E6 i Oslo

innenriks

En person ble sittende fastklemt i denne bilen. Politiet melder at også flere andre biler var involvert i ulykken, og at flere skadde er brakt til Ullevål sykehus.

Lastebilen kom kjørende i sørgående retning og kolliderte med et annet kjøretøy. Lastebilen veltet over midtdeleren og over i nordgående kjørebane hvor det var saktegående kø.

Ifølge Oslo politidistrikt er sørgående løp på E6 stengt, mens trafikken går sakte forbi i høyre kjørefelt i nordgående retning.

Nødetatene er på stedet, og det jobbes med å få frigjort personen som er fastklemt.

