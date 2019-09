OBOS: Finanstilsynets forslag vil ramme én av tre boliglånssøkere

innenriks

Konsernsjef Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS sier til Dagens Næringsliv at Finanstilsynets forslag kan få dramatiske følger.

– Det vil spesielt ramme unge mennesker i etableringsfasen hvis bankene blir tvunget til å redusere utlånene. Men det rammer også andre som må skifte bolig, sier hun.

Statistikk Ebbesen har hentet fra bransjeforeningen Eiendom Norge viser at de 10 prosent billigste boligene i Oslo koster rundt 3 millioner kroner.

– Det betyr at selv med høyskoleutdanning og medianlønn på oppunder 550.000 kroner, vil ikke denne gruppen få nok lån til å kjøpe en slik bolig hvis de nye reglene blir innført, selv om kjøperne kan stille med 15 prosent egenkapital, sier hun.

Finanstilsynet anbefaler Finansdepartementet å skjerpe boliglånsforskriften ytterligere, blant annet ved å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Det kommer fram i Finanstilsynets evaluering av forskriften, som ble innført for å forhindre at husholdningenes gjeld blir uforsvarlig høy.

