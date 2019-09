Flere hardt skadde i trafikkulykke i Nannestad

innenriks

– To biler har vært involvert. Totalt fem personer satt i bilene, to i den ene og tre i den andre. En person er fastklemt, og det skal være flere som er hardt skadd, opplyser operasjonsleder Jan-Andre Delbeck i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Ulykken har skjedd like nord for Kneppefeltet på E16 i Nannestad. Politiet betegner ulykken som svært alvorlig. Delbeck opplyser at flere politienheter er på stedet med brannvesenet og ambulanse. To ambulansehelikopter er også på vei.

Operasjonslederen opplyser hendelsesforløpet foreløpig er ukjent, men det ligger en død elg på stedet.

Veien er stengt for all trafikk.

