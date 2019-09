Inspeksjonene av Airbus-helikoptre ferdig – ingen funn

innenriks

Funn på ulykkeshelikopteret gjorde at Airbus onsdag ba om at alle nyere helikoptre av typen H125 (tidligere AS350), AS550 og EC130 skulle inspiseres, ifølge Statens havarikommisjon for transport.

Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet opplyser nå at til sammen tolv operatører i Norge har helikoptre av typen som skulle inspiseres.

– Alle har gjennomført inspeksjonene og ingen har gjort funn, sier han til NTB.

Vrakdeler fra helikopteret ble tatt med fra ulykkesstedet i Kvenvik i Alta til Havarikommisjonens lokaler på Kjeller i Akershus etter ulykken i slutten av forrige måned. Tirsdag ble de første detaljerte undersøkelsene av disse delene gjennomført.

Kan ha funnet feil

I etterkant kom beskjeden om at akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen skulle undersøkes i disse tre helikoptertypene etter at det er funnet et avvik her.

– Det gjør at vi er usikre på om det har vært en god nok forbindelse forut for at helikopteret havarerte, sa avdelingsleder Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon til NRK.

Dersom det har vært en feil i akselforbindelsen, kan det ha ført til at helikopterpropellen ikke fungerte på helikopteret.

– Mister man forbindelsen her, mister man kraft på hovedrotoren, sier Halvorsen.

Han understreker at havarikommisjonen ikke har fastslått at dette var en utløsende årsak til ulykken. Airbus Helicopters har karakterisert inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon.

93 helikoptre i Norge

I Norge er det registrert 87 helikoptre av typen Airbus H125 og seks av typen EC130, ifølge Luftfartstilsynet.

Den siste typen, AS550, er et militærhelikopter, men brukes ikke i Norge, opplyser kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret til NTB.

Det er kun helikoptre med en driftstid under 300 timer som måtte inspiseres.

– Ingen funn

Helikopteret som styrtet i Alta, var av typen H125. Det var helt nytt og ble levert til Helitrans i juni i år. Ifølge Helitrans hadde det fløyet knapt 73 timer.

Helitrans utførte onsdag visuelle inspeksjoner av de aktuelle helikoptrene, til sammen 15 stykker.

– Det er ikke gjort funn av noen art. I henhold til anbefalingene fra Airbus er dermed helikoptrene igjen klarert for flyging, og de settes løpende tilbake i drift igjen, opplyser selskapet.

Varmeskader

Havarikommisjonen jobber med å danne seg et bilde av ulykken. Både undersøkelser av vrakdelene og undersøkelser gjort på ulykkesstedet er viktige i dette arbeidet. Også informasjon fra vitner og personer som har vært involvert i produksjon, vedlikehold og drift av helikopteret, er viktig.

Seks personer omkom i helikopterulykken 31. august. Ulykken skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta, hvor det ble tilbudt sightseeingturer med helikopter over festivalområdet.

Fem av de omkomne var ungdommer fra Alta. I tillegg døde piloten, som var svensk.

