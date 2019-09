LO-topp advarer mot koalisjon med MDG

innenriks

Flere sentrale Arbeiderparti-politikere, blant dem Raymond Johansen, Espen Barth Eide og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen, har allerede luftet tanken om å innlemme MDG i en allianse for å sikre regjeringsmakt i 2021.

Det avvises kontant av Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Det er bare et sterkt Ap som kan kombinere og levere helhetlige løsninger innen jobbsikkerhet, klima, næring og distriktspolitikk. Så er det noen som blir klimadesperate og konkluderer med at vi må samarbeide med MDG på nasjonalt plan. Jeg har vært tydelig på at det er en elendig idé, sier Eggum til NTB.

Han representerer 160.000 medlemmer i blant annet industrien og olje- og gassektoren og er medlem av Aps sentralstyre.

– Vi kan ikke samarbeide med et parti som vil knekke norsk industri og sende teknologiske frontkjempere til Nav, sier Eggum.

Sp sier nei

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum antyder overfor Dagens Næringsliv at Ap må velge mellom MDG og Sp hvis spørsmålet om regjeringssamarbeid med MDG kommer på bordet.

– Så lenge MDG mener det de mener, kan vi ikke sitte i regjering med MDG. Det samme sa vi før valget i 2017. Vi ønsker en regjering basert på Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier han.

Vedum understreker imidlertid at partiet ennå ikke har diskutert regjeringsmuligheten.

– Det gjør vi ikke før landsmøtet i 2021. Men det vil jo være det samme. Vi ser i mange saker at vi rett og slett har ulike mål. Vi mener en del av grepene de tar til orde for, vil virke sterkt sentraliserende, sier Vedum.

Prematur problemstilling

Mette Nord, som leder LOs største forbund Fagforbundet, er derimot mer åpen når det gjelder et samarbeid med MDG.

– Dette tror jeg vi skal ta i en større sammenheng og verken utelukke eller bekrefte nå. Det som er viktig, er å få tilslutning til en politikk som skal gjennomføres. Det må være det som styrer de alliansepartnerne man har, sier hun til DN.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avfeide hele problemstillingen som prematur da han fikk spørsmål om den natt til tirsdag.

– Det er ikke et tema i dag, sa Støre.

(©NTB)