Kantar kongen av meningsmålerne uken før valget

innenriks

Kantars fem daglige målinger fra 3. til 7. september hadde et samlet avvik på gjennomsnittlig 6,1 prosentpoeng for alle de etablerte partiene, sammenlignet med det som natt til tirsdag avtegnet seg å bli det endelige valgresultatet.

Mest presis var Kantar i målingen av Arbeiderpartiet, der det største avviket var på 0,4 prosentpoeng. Arbeiderpartiet ser ut til å havne på 25,1 prosent i kommunestyrevalget. Lavest oppslutning målte Kantar 4. september med 24,7, mens den høyeste målingen var på 25,4 prosent, ifølge pollofpolls.no. To av målingene endte på 25,2, bare 0,1 prosentpoeng unna valgresultatet.

For nesten alle de andre partiene målte Kantar enten litt over eller litt under det som ble det endelige resultatet. Unntaket var for SV, der målingene jevnt lå på rundt 7 prosent, mens det endelige resultater ser ut til å havne på 5,8, ifølge kommuneoversikten når i overkant av 90 prosent av stemmene er telt opp.

Den minst treffsikre meningsmålingene pollofpolls.no har registrert var Norstats måling for NRK og Aftenposten 4. september. Den ga et totalavvik på 12,8 prosentpoeng, med det største avviket for MDG. Norstat målte MDG til 10 prosent, mens det endelige resultatet ser ut til å bli på 6,3 prosent.

