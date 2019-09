Jernbanedirektoratet skal oppsummere sommerstengning – rapport klar til våren

innenriks

Jernbanedirektoratet skal på bestilling fra samferdselsministeren utrede om fordelen med dagens praksis med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og foreslå opplegg for kommende år.

Arbeidet vil bli oppsummert i en rapport som vil bli oversendt Samferdselsdepartementet innen 31. mars 2020.

Sommerstengte togstrekninger bør vi ha mindre av, mener både samferdselsministeren og Jernbanedirektoratet.

– Vi må se på hvordan vi kan slippe å stenge togtrafikken om sommeren lenger enn høyst nødvendig, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter å ha innkalt til togtoppmøte i Samferdselsdepartementet fredag 30. august.

Bakgrunnen for møtet var nok en sommer der Bane Nor stengte jernbanelinjene for å oppgradere infrastrukturen i Oslo-området. Passasjerene var likevel ikke forskånet for nye forsinkelser og innstillinger da togene startet opp igjen i august.

Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund mener de har brukt tiden effektivt. Han mener det kan være risikabelt å gjøre for mange endringer i sikringssystemene samtidig.

– Vi tør ikke legge inn vesentlig mer aktivitet enn det vi har lagt inn. Vi mener vi har utnyttet det bra, sa han til NTB i slutten av august.

(©NTB)