Fortsatt rødgrønt styre i Oslo

Arbeiderpartiet blør kraftig i hovedstaden og går tilbake med over 12 prosentpoeng til 19,7 prosent. Men byrådspartner MDG plukker opp mange av stemmene og havner på over 16 prosent, ifølge prognosen for hovedstaden som ble klar klokken 00.45, når rundt 50 prosent av stemmene var telt opp. Miljøpartiet går med det fram over 8 prosentpoeng og dobler antall mandater i bystyret fra fem til ti.

Resten av Aps fall fanges opp av SV og Rødt, som begge går betydelig fram.

– Stolt

Dagens byråd består av Ap, SV og MDG og har støtte fra Rødt. Denne konstellasjonen kan ta fatt på en ny periode, men med store endringer i partienes oppslutning.

– Resultatet er lavere enn forventet, men jeg er stolt. Om dette holder, er vi gjenvalgt for første gang på 50 år, sa byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten tidligere på valgkvelden.

Høyre får 24,9 prosent og blir med det størst i hovedstaden, men oppslutningen er en nedgang på 7,8 prosent fra valget i 2015.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får 6,2 prosent, noe over hva partiet har fått på meningsmålingene. Det gir fire mandater.

Sp med mandat

Senterpartiet gjør et godt valg i Oslo. som ellers i landet. Basert på forhåndsstemmene får partiet 2 prosent, en oppgang på 1,4 prosentpoeng. Med det får Sp inn ett mandat.

For de øvrige partiene er oppslutningen i Oslo som følger, med endring fra kommunevalget i 2015 i parentes: Kristelig Folkeparti 1,7 (-0,8), Venstre 5 (-1,9) og Fremskrittspartiet 5,5 (-0,6).

