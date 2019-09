Diskusjon om ledervervet i Venstre

innenriks

Grande har vært Venstres leder siden 2010, mens nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Til Dagbladet sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at han «ønsker velkommen» en diskusjon om partiledelsen. Han mener utskiftninger er på høy tid.

– Det framstår ganske klart at det bør gjøres endringer i partiledelsen. De tre har sittet ganske lenge. Vi behøver nye og yngre krefter, sier han.

VG har snakket med ordførerkandidatene Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal som vil bytte ut ledelsen.

– Det er en tid for alt. Tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det bør skje i god tid før stortingsvalget, på Venstre-landsmøtet neste år, sier Børresen.

Eggen sier at også at han tror partiet har behov for en ny partileder som kan lede an mot stortingsvalget i 2021.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere om det er behov for fornyelse i partiledelsen.

– Det overlater jeg til valgkomiteen å vurdere, sier hun til NTB.

NRK har snakket med valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen. Han vil ikke kommentere om det bør gjøres endringer i ledertrioen.

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo sier til kanalen at han ønsker en skikkelig runde på sammensettingen av ledelsen i månedene framover.

(©NTB)