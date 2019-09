Solberg gratulerer Sp og MDG med valgseier

innenriks

– MDG og Sp er de store vinnerne. Det må vi være sjenerøse nok til å si på en dag som denne, sa Solberg fra talerstolen på Høyres valgvake på Clarion hotell i Oslo mandag kveld.

Hun understrekte at resultatene som er kommet, ikke er fullstendige, og at det fortsatt er mange stemmer som skal telles opp, blant annet i Oslo.

Men tendensen er likevel klar: når rundt 70 prosent av stemmene er talt opp på landsbasis, ligger Høyre an til å få en oppslutning på rundt 20 prosent i både fylkesvalget og kommunevalget, noe som i begge tilfeller innebærer en tilbakegang på rundt 4 prosent fra 2015.

– Det er naturligvis skuffende at vi går tilbake. Selvsagt skulle vi sett et Høyre som lå høyere enn dette. Vi skulle gjerne sett at flere byer og bygder lå an til å få blått styre, sa Solberg.

Hun understreket at det nå skal forhandles om maktposisjoner lokalt, og at det ennå er for tidlig å si mye om hvordan det politiske landskapet blir rundt om i kommunene og fylkene.

(©NTB)