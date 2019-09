Abid Raja: – Skuffende tall

innenriks

På Valgdirektoratets prognose oppnår Venstre kun 3,3 prosent når cirka 35 prosent av stemmene er opptelt.

– Både for oss i partiledelsen og på Stortinget, og også for de tusenvis av frivillige som har holdt på, er dette skuffende, sier Raja til VG.

– Vi startet denne valgkampen med veldig lave målinger, og forhåndsstemmene viser jo at vi ligger lavt. Men vi håper at disse tallene skal bedre seg utover kvelden. Uansett har et moderne, liberalt, miljøvennlig parti som Venstre mye høyere ambisjoner enn å slåss mot denne fire prosenten til stadighet, sukker Raja.

Raja, som befinner seg på partiets valgvake på Vega scene i Oslo, sier at de har en oppgave å gjøre fremover. Og at de vil mobilisere for å få flere klimavennlige velgere fram mot stortingsvalget i 2021.

Partileder Trine Skei Grande har foreløpig ikke uttalt seg om prognosene, og overfor Dagbladet avviser Abid Raja at partilederens stilling blir et diskusjonstema nå.

(©NTB)