Ytterligere to hunder har dødd

innenriks

Det dreier seg om hunder i Nord-Norge, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet, melder NRK.

En ukjent sykdom har rammet en rekke hunder den siste tiden. Hundene har hatt oppkast og blodig diaré. Årsaken er ikke funnet etter at fire hunder er obdusert.

På en pressekonferanse fredag opplyste Veterinærinstituttet at det var funnet to bakterier ved obduksjonene, men at det foreløpig ikke er avklart om dette er årsaken til sykdomsutbruddet. Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber videre for å finne årsaken.

