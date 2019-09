Rekordmange forhåndsstemmer i år

innenriks

– Det er en trend vi har sett over lengre tid. Ved hvert valg er det flere som forhåndsstemmer, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Han sier til NRK at han tror flere forhåndsstemmer fordi det er blitt så praktisk.

– Kommunene legger til rette for forhåndsstemmegivning, og folk har gradvis har vent seg til muligheten til å forhåndsstemme.

Valgforsker Bergh tror ikke forhåndsstemmingen har noe å si verken for valgdeltakelsen eller valgresultatet.

– Den eneste muligheten er om det skulle skje noe mot slutten av valgkampen som fører til en endring. Dette vil jo ikke bli fanget opp av dem som forhåndsstemmer, da de allerede har stemt.

Kommunenes endelige frist for å ha forhåndsstemmetallene er tirsdag klokken 17.

