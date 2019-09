Alvorlig trafikkulykke utenfor Rødbøltunnelen i Larvik

innenriks

E18 har fire kjørefelt der ulykken skjedde. Ifølge politiet er det snakk om alvorlige personskader. Det var en person i hver bil i ulykken som politiet fikk melding om klokken 7.07.

– En av bilene kjørte nordover i sydgående felt, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han forteller at de tre minutter før ulykkesmeldingen kom inn hadde fått melding om en bil som kjørte i feil kjørefelt, og at de var ute for å se etter den da meldingen om ulykken kom inn.

Bilen som ikke var skyld i ulykken traff en annen bil etter sammenstøtet, men i den bilen kom ingen til skade.

En av de skadde satt fastklemt etter ulykken, men er frigjort. Politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet.

E18 er sperret fra Ringdalkrysset til Bommestad. Omkjøring går via gamle E18.

(©NTB)