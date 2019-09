Jan Petter Sissener kan avgjøre Norwegians skjebne

innenriks

– Vi skulle gjerne sett en større emisjon som rettet opp i balansen en gang for alle, sier Sissener til Dagens Næringsliv.

Han sier feilen i Norwegian er kapitalstrukturen med for mye gjeld og for lite egenkapital.

Norwegian sliter med å betale tilbake et obligasjonslån på 250 millioner euro som forfaller i desember. Selskapet ba denne uken om å få utsette forfallet med to år i bytte mot at långiverne får sikkerhet i selskapets landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

– Vi er den største enkelteieren i 2019-obligasjonslånet og har investert rundt 18 millioner euro, sier Sissener til DN.

I tillegg eier fondet han forvalter Norwegian-aksjer for rundt 40 millioner kroner. Nå vurderer fondet Sissener Canopus om det kan godta planen Norwegian har skissert.

– Vi regner med å konkludere onsdag ettermiddag, sier Sissener.

Norwegian-aksjen falt tungt onsdag og var en stund ned over 10 prosent. Ved 14.30-tiden er fallet 7 prosent.

