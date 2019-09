Økte bevegelser i Veslemannen

innenriks

Bevegelsene er på 27 centimeter per døgn i øvre og midtre del. Det er samtidig målt økte bevegelser på rundt 12 centimeter per døgn i nedre del. Hastigheten i nedre del har ikke vært målt tidligere i år.

NVE opprettholder derfor rødt farenivå for fjellpartiet, ifølge Varsom.no.

– Bevegelser i fjellpartiet til tross for at det ikke har vært noen nedbør siste døgn, vitner om at Veslemannen er svært ustabil, skriver NVE.

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld 30. august. Beboerne under fjellpartiet ble da evakuert for 16. gang.

Veslemannen er en relativt liten, men aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Partiet har et volum på 120.000 til 180.000 kubikkmeter. Det utgjør rundt 1 prosent av Mannens samlede volum.

Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

