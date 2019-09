Statsadvokaten beordrer etterforskning av Helitrans etter ulykken i Alta

innenriks

Allerede timer etter ulykken lørdag beordret Troms og Finnmark statsadvokatembeter Finnmark politidistrikt om å starte etterforskning, opplyser førstestatsadvokat Lars Fause til Altaposten.

Politiet i Finnmark har fått ordre om å etterforske blant annet luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater og teknisk tilstand hos selskapet.

Han understreker at de ikke mistenker at Helitrans har gjort noe galt.

– Vi har ingen grunn til å tro at de ikke har ting på stell. Men vi må likevel snu alle steiner. Vi har et uklart årsaksforhold og selvfølgelig det faktum at seks personer mistet livet, sier Fause.

Daglig leder Richard Simonsen i helikopterselskapet sier at han vil bistå uansett hvilke myndigheter som ønsker å etterforske dem.

– Vi har ingenting å skjule i selskapet, på noen som helst måte, sier han til Altaposten.

Seks personer mistet livet da et helikopter styrtet lørdag. Ulykken skjedde lørdag kveld i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Helitrans eide helikopteret.