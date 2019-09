Bompengepartiet tar navnestrid til domstolen

innenriks

Folkeaksjonen nei til mer bompenger, ved partileder Morten Malmin, har kommet med en begjæring om midlertidig forføyning mot Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Oslo, skriver Dagbladet. En midlertidig forføyning brukes for å stanse en prosess inntil man har fått en rettslig avgjørelse.

Det er ventet at søksmålet blir behandlet i Oslo byfogdembete denne uken.

Dagbladet har vært i kontakt med Jan Eriksen, leder av Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Oslo, som ikke ønsker å kommentere saken. Dagbladet har ikke fått kontakt med Morten Malmin, men advokat John Christian Elden bekrefter søksmålet.

– Jeg kan bekrefte at Bompengepartiet har vært nødt til å ta denne saken til retten for å avklare at supporterforeningen i Oslo verken representerer dem eller er en del av partiet, sier Elden til avisen.

Oppslutningen om Folkeaksjonen nei til mer bompenger har den siste tiden tatt seg voldsomt opp flere steder i landet, og for første gang har partiet fått stor nasjonal oppmerksomhet i en valgkamp.

