Kronprinsparet til Ingrid Alexandra: – Du har vært en stor gave i vårt liv

innenriks

– Du fikk pappa til å skrive lapper til meg. En av de jeg liker aller best, er den som henger på kjøleskapet ennå. «Jeg elsker deg mamma. Du er en veldig god venn. Jeg ønsker meg en liten sportsbil. Hilsen Ingrid», sa kronprinsesse Mette-Marit til stor latter under lunsjen i Store spisesal på Slottet lørdag.

Både kronprinsen og kronprinsessen var tydelig rørt under talen, og også Ingrid Alexandra måtte tørke tårer flere ganger.

– Stor gave

Dronning Sonja var først ute med å holde tale under konfirmasjonslunsjen etter seremonien i Slottskapellet. Etter at kong Harald hadde holdt sin tale, var det mor og fars tur til å si noen ord om dagens konfirmant.

– Dette er en stor dag. Ikke bare for deg, Ingrid, men for alle oss rundt deg, familie og venner, og folk rundt i landet vårt som følger deg og din vandring, innledet kronprinsessen.

– Tenk at jeg er så heldig å få være mammaen din, det har vært en stor gave i mitt liv, sa en tydelig rørt Mette-Marit.

Smelling med dører og surfing i Mexico

Til tross for at hun bare er 15 år, har Ingrid Alexandra allerede reist jorden rundt med sine foreldre. Kronprins Haakon fortalte en historie fra da kronprinsfamilien surfet i Mexico for noen år siden. Bølgene ble stadig større, men Ingrid Alexandra ville likevel ut i vannet.

– Vi ble kastet rundt og holdt nede av bølgene og skylt inn mot stranden. Innbitt og andpusten padlet du ut igjen. Og til slutt klarte du å ta en bølge, din største til da. Du skjøt fart mot stranda, triumferende. Litt sånn er vel livet også ofte. Man må dra på litt, være klar for å bli kastet litt rundt for å oppnå noe, sa kronprins Haakon.

Kronprinsessen nevnte også et par av datterens mer opprørske tenåringssider.

– Du kan være så sinna og smelle med dører at jeg tror hele huset kommer til å falle ned. Du kan kjede deg og være utålmodig. Og være lat og trekke deg inn i deg selv. Og det er bra. Du skal være akkurat sånn som du er, sa kronprinsessen.

Pilegrimsferd til Nidarosdomen

Som en del av konfirmasjonsforberedelsene gikk prinsesse Ingrid Alexandra i sommer siste del av pilegrimsleden inn mot Nidarosdomen sammen med sin far.

– Det regnet hele veien, men du var like blid. Det var fint å tenke på at folk har gått den veien i hundrevis av år for å komme nærmere Gud og nærmere seg selv. Og nå gikk vi der, sa kronprinsen i talen.

– Vi lever i et vakkert land, og du kommer til å kjenne det godt, sa han.

(©NTB)